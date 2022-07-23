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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Бразилец судится с Amazon после получения песка вместо 3090 Ti и он не единственный
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Клиент Amazon, Маурисио Такеда из Бразилии, опубликовал TikTok, показывающий, как его покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti обернулась обманом. Мы и раньше видели, как покупатели получали другую видеокарту, но у Маурисио получил несколько банок и контейнер наполненные песком!

Как отмечает Videocardz, Маурисио заплатил 14 500 юаней, что составляет 2 637 долларов США за вариант Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock. На самом деле это не очень хорошая цена, учитывая, что видеокарты RTX 3090 стоят в диапазоне от 999 до 1499 долларов США, но эта цена включает бразильский НДС, так что, возможно, для него это была выгодная сделка.

Получив пакет, Маурисио обнаружил, что с пакетом что-то не так, и попросил свою жену записать на видео распаковку, чтобы сохранить его в качестве доказательства, чтобы показать Amazon на случай, если что-то пойдет не так. Коробка с видеокартой была полна песка, и покупатель быстро загрузил видео в TikTok. Обращение в службу поддержки Amazon мало что дало, поскольку продавец предоставил ему ссылку для удаления его учетной записи Amazon, что кажется странным, учитывая, что заказ был выполнен через Amazon. Поскольку обращение к Amazon не помогло, Маурисио обратился в суд по защите прав потребителей и подал иск, который в конечном итоге попал в заголовки национальных газет, и с тех пор Amazon начал решать эту проблему.

Всегда полезно сохранить некоторые доказательства в виде видео или фотографий, если вы обнаружите, что с вашей посылкой что-то не так. Это должно предоставить Amazon или любому другому розничному продавцу доказательство того, что ваша посылка была подделана до того, как вы ее открыли. Есть несколько случаев, когда мошенники возвращают другой товар в упаковках и требуют от розничных продавцов полный возврат средств, не проверяя, что на самом деле находится в упаковке. Например, мошенник может купить RTX 3090 Ti, но положить в упаковку RTX 3060 Ti и потребовать полный возврат средств. Amazon может вернуть ему полный возврат средств, но иногда эти претензии остаются непроверенными и снова выставляются на продажу на сайте, не зная точно какой товар находится внутри.

Второй клиент, которого Amazon обманул, - Патрик Дж. Кеннеди из ServerTheHome. Патрик недавно купил новый EVGA GeForce RTX 3090 (продавец Amazon), и хотя он получил правильную коробку видеокарта внутри была совершенно другой модели. Графическая карта, которую Патрик получил от Amazon, была RTX 3070.

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Упоминается, что оба вышеуказанных заказа были сделаны во время распродаж Amazon Prime Day. Таким образом, пользователи должны избегать таких сделок, поскольку их легко обмануть, даже если они покупают через официальные каналы. И получить замену или возмещение,  так же сложно, чего вообще не должно быть.

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