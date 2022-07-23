AMD опубликовала новый код драйвера Linux с открытым исходным кодом для включения аудиосопроцессора (ACP) в будущих процессорах Ryzen 7000 Raphael для настольных ПК.

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Хотя этот новый код, обеспечивающий работу аудиосопроцессора на платформе Raphael, которая скоро будет выпущена, отлично подходит к грядущему ядру Linux, он публикуется довольно поздно. Пока мы приближаемся к полному выпуску новых процессоров AMD Ryzen серии 7000 для настольных ПК, использующих архитектуру Zen4, этот новый аудиодрайвер ACP имел решающее значение для интеграции будущих чипов.

Скриншот последнего включения AMD в ядро Linux 5.20.

Ожидается, что новые процессоры AMD Ryzen 7000 обеспечат значительное повышение производительности на ватт, увеличение количества инструкций за такт до десяти процентов, увеличение производительности одного потока на пятнадцать процентов и пропускную способность памяти на 125 % на ядро. Новые процессоры будут предлагать расширение ISA для искусственного интеллекта и AVX-512.

Процессоры AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября. Чипы 3D V-Cache могут появиться позже в ноябре или декабре, а Raptor Lake от Intel ожидается примерно в октябре 2022 года.

Хотя AMD не даст значительного прироста IPC на Zen 4, более высокие тактовые частоты и добавление V-Cache могут поставить AMD в более выгодные позиции по игровой производительности по сравнению с серией Intel Raptor Lake. Технология AMD 3D V-Cache может превзойти Intel и их увеличенный внутренний кэш, который будет доступен в процессорах Intel Raptor Lake.

Патчи для драйвера SoC ACP Linux и несколько новых файлов были добавлены сегодня к пяти патчам для поддержки открытого исходного кода Raphael (RPL). Окно слияния Linux 5.20 появится через неделю. Поэтому неясно, могла ли AMD добавить эту важную интеграцию позже из-за срочности публикации. Тем не менее, следующий шанс, что AMD должна была бы добавить поддержку в Linux, не возник бы до следующего поколения ядра Linux, версии 6.0.

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Майкл Ларабел из Phoronix отмечает, что поздняя публикация в ядре может привести к тому, что поддержка аудио ACP будет недоступна при запуске. Другие интеграции будут доступны для поддержки нового процессора AMD Zen 4 для настольных ПК, будут отслеживать температуру и несколько других добавлений в последнюю минуту.