Крупная шишка NFT проиграла шестизначную сумму в в поисках сделки века.

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Франклинисборед, чья коллекция Ape в настоящее время насчитывает 57 обезьян, увлекается созданием странных доменов службы имен Ethereum (ENS) - в основном имен пользователей, которые трейдеры Ethereum могут использовать вместо того, чтобы запоминать 64-символьные адреса, - и делать абсурдно большие ставки на них. Это вынуждает ботов Twitter, отслеживающих блокчейн, публиковать в Твиттере как доменное имя, так и сумму ставки для своих подписчиков для развлечения Франклина.

Именно так произошло и в этот раз. Франклин создал дурацкий новый домен ENS и сделал на него ставку в 100 ETH (150 тысяч долларов). Отличие заключалось в том, что на этот раз была сделана реальная ставка в размере 1,9 ETH (почти 2900 долларов США), которую он быстро принял. Произошла трагикомедия, когда, как раз в тот момент, когда Франклин писал в Твиттере о своей неожиданной удаче, новый владелец принял шутливую цену Франклина на домен, которую он забыл отменить в преддверии неожиданной продажи. Все это произошло в течение 15 минут.

Имя домена было "stop-doing-fake-bids-its-honestly-lame-my-guy.eth".

Франклин отправил покупателю первоначальные 1,9 ETH вместе с пояснительным NFT с просьбой проявить сочувствие и возместить его 100 ETH (за вычетом комиссии). Он не получил ни того, ни другого. Вместо этого он получил NFT из коллекции "Franklin ENS Nutz" с надписью "Нет, спасибо за деньги".

Справедливости ради, Франклин довольно спокойно отнесся ко всему этому, написав в Твиттере: "Это будет шутка века" и признал, что он заслуживает "всех шуток и критики". Конечно, у любого, у кого есть 57 самых горячих JPEG-файлов в городе, вероятно, достаточно денег, чтобы выдержать потерю в 150 тысяч долларов.

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В последнее время NFT пережили еще больший кризис, чем обычно. Будь то похищенная обезьяна Сета Грина, заявление Microsoft о том, что NFT расходятся с ценностями Minecraft, или просто одна из многих историй о мошенничестве, подтасовках и дорогостоящих ошибках, которые, кажется, происходят от криптовалюты. Вся технология все больше и больше напоминает черную комедию.