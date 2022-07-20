PlatinumGames работает над новой собственной интеллектуальной собственностью

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В новом интервью Famitsu Ацуши Инаба из PlatinumGames, Хидэки Камия и новый сотрудник Такао Ямане рассказали об изменениях, происходящих в компании, и будущих проектах. Что касается Project GG, Хидэки Камия рассказал, что игра была значительно расширена с момента ее первоначального появления идеями других членов команды, и то, что изначально задумывалось как простая игра в жанре экшн, стало чем-то большим. В игре также будет основная игровая механика, такая как Unite Morph в The Wonderful 101 и Witch Time в Bayonetta. К сожалению, Хидэки Камия не предоставил дополнительной информации о Project GG, и мы узнаем о нем больше только в следующем году. Дата выхода пока не определена, так как Хидэки Камия готов отложить игру, если это необходимо, чтобы сделать ее максимально качественной.

Во время того же интервью также было подтверждено, что Platinum Games работает над другим собственным IP наряду с Project GG. Никакой другой информации об этом новом IP предоставлено не было, кроме того факта, что это крупномасштабный проект и что для разработки всех будущих проектов потребуется больше персонала. Студия стремится довести количество персонала до более 1000 сотрудников.

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