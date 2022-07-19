Ethereum вырос более чем на 40 процентов со дня прогноза Джима Крамера
Напоминаем, что Крамер еще в июне установил для Ethereum цель в 3000 долларов, что почти идеально совпало с распространением в пространстве децентрализованных финансов (DeFi), вызванным крахом стабильной монеты Terra. Это привело к падению цены Ethereum ниже психологически важного уровня в 1000 долларов. Затем, 5 июля, как раз когда Ethereum готовился пройти серьезное испытание для предстоящего события слияния, Крамер стал провокатором в отношении всего крипто-сектора, включая Ethereum.
Эта веха прошла с небольшими сбоями, так как от 25 до 30 процентов валидаторов были вынуждены выйти из сети после теста слияния из-за "неправильных конфигураций". Тем не менее, проблема была оперативно устранена. Последнее слияние Ethereum, получившее название Goerli, запланировано на ближайшие несколько недель. После этого теста Ethereum официально перейдет на механизм аутентификации PoS к октябрю 2022 года.
Тем не менее весь сектор криптовалюты не вышел из пресловутого леса, и окончательная капитуляция еще не разыграна. Тем не менее Ethereum должен продолжать извлекать выгоду из ажиотажа вокруг событий слияния.
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