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Blizzard раздает бета-ключи к Diablo 4 фанатам с тематическими татуировками

Промо-акция является частью международного тура по тату-салонам Hell's Ink, который заканчивается 10 сентября.
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Если вы отчаянно хотите получить ранний доступ к Diablo 4, у Blizzard есть план. Но я полагаю, это зависит от того, насколько вы отчаянны: приходите на одно из предстоящих мероприятий сети тату салонов "Hell's Ink", делайте настоящую постоянную татуировку в стиле Diablo, и ранний доступ может стать вашим.

На выходных Blizzard начали тур, в ходе которого они используют избранные тату-салоны в 8 городах США, Великобритании, Германии и Австралии в период с 16 июля по 10 сентября. Победители конкурса в социальных сетях (который уже давно прошел, к сожалению) были приглашены сделать "татуировки на заказ»", вдохновленные вселенной Diablo, от одного из 8 мастеров тату, с которыми Blizzard сотрудничает для этого мероприятия. Если вы не стали победителем конкурса, вы можете встать в очередь в тот же день, чтобы выбрать одну из нескольких относительно незаметных предварительно нарисованных татуировок.

На данный момент всем, кто поставил на себе неизгладимое напоминание о бренде Diablo, была вручена карта, гарантирующая доступ к предстоящей бета-версии Diablo 4, а также обещание бесплатной цифровой копии игры, когда она выйдет. Кажется, это серьезный шаг, чтобы получить бесплатную игру и ранний доступ, но флэш-татуировки, по крайней мере, сделаны со вкусом (и их легко скрыть). 

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После тусклой реакции на Diablo Immortal и ее вездесущие микротранзакции, время кажется не очень подходящим, чтобы напечатать постоянную дань уважения серии на своем теле. Тем не менее, если вы полны решимости запечатлеть Повелителя Ужаса в своей смертной форме - или просто отчаянно нуждаетесь в бета-ключе - до 10 сентября запланировано еще 7 событий.


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