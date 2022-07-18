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Илон Маск не только балуется с Твиттером. Основная работа эксцентричного миллиардера - производство электромобилей и экологически чистой энергии Tesla, фирмой с капиталом в триллион долларов, в которой Маск владеет 17% акций.
Автомобили Tesla - это высококачественные и дорогие устройства, и они оснащены гаджетами и штуковинами, как тривиальными, так и нетривиальными (например, вы можете заставить свою машину "танцевать"). Одной из особенностей является интеграция определенных видеоигр на внутренние экраны автомобиля, что было продемонстрировано аккаунтом, посвященным демонстрации Tesla. Маск сразу же принялся за дело и неожиданно сообщил, что автомобили скоро будут иметь интеграцию со Steam.
Скороу Tesla состоится собрание акционеров, поэтому Маск, скорее всего, имел в виду демонстрацию интеграции Steam. До сих пор Tesla создавала собственный сервис Tesla Arcade, который поддерживает ограниченный набор игр в автомобилях Model S и X. Спецификации немного нечеткие, но сама Tesla хвастается "до 10 терафлопс вычислительной мощности", что находится на одном уровне с "новейшими консолями", так что, по-видимому, игра Elden Ring не будет проблемой.