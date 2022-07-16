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Графические процессоры AMD RDNA 3 получают функцию SubVP в AMDGPU для Linux 5.20

Сообщается, что AMD опубликует последние обновления функций, запланированные для драйверов AMDGPU и AMDKFD, в DRM-Next для Linux 5.20.
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Сообщается, что AMD опубликует последние обновления функций, запланированные для драйверов AMDGPU и AMDKFD, в DRM-Next для Linux 5.20, чтобы подготовиться к выпуску RDNA 3. Окно слияния откроется в конце этого месяца, поэтому такие компании, как AMD и Intel, завершают работу над подготовкой новых поколений графики для двух технологических гигантов.

Недавно сообщалось, что AMD продолжает свою работу по подготовке архитектуры следующего поколения RDNA 3 и ускорителей AMD на основе CDNA, также известных как AMD Instinct, к тому времени, когда компания начнет выпуск новейших компьютерных компонентов в конце этого года. Майкл Ларабел из Phoronix сообщает, что поддержка AMD их нового оборудования осуществляется "поблочно". Текущее состояние разработки не так очевидно, как предыдущие патчи для драйвера Linux, когда у компании была привычка использовать "красочные подозрительные кодовые имена".

AMD не сообщила, завершены ли они обновления для поддержки ядра Linux 5.20, но ожидается, что они очень близки к завершению, поскольку в ближайшие месяцы должны дебютировать графические процессоры AMD Radeon RX 7000. Однако предположим, что AMD не установила свои обновления RDNA 3 с интеграцией Linux 5.20 после запуска продукта. В этом случае пользователям с открытым исходным кодом придется полагаться на сторонние решения, пока компания не сможет полностью завершить интеграцию.

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Сегодня извлечения функций DRM-Next показывают дополнительную интеграцию драйверов AMDGPU Linux непосредственно перед тем, как AMD сможет добавить предыдущие коды и исправления в ядро Linux 5.20.

Обновления, добавленные в ядро AMD, были:

Показать блок Core Next (DCN) v3.2

Поддержка DCN 3.1.4

Обновления SMU13

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обработка мягкого сброса для графики GFX11 (RDNA 3) и блока SDMA 6.

Ларабель заявляет, что "поддержка обработки мягкого сброса для GFX11" имеет решающее значение для предотвращения зависаний или проблем с текущими исправлениями.

"SubVP" -это новый компонент Display Core (DC), обеспечивающий функциональность Sub Viewport. Этот элемент представляет собой новую аппаратную функцию DCN 3.2, но неизвестно, что повлечет за собой полная функциональность SubVP. В последней версии AMD добавлена "поддержка DC SubVP".

Обновления Linux AMD также включали интеграцию DisplayPort Multi-Stream Transport (DP MST), многочисленные исправления звука и изменение размера GART на последних APU для добавления поддержки отображения Scatter and Gather. Наконец, AMD также интегрировала запрос статуса GFXOFF для APU серии VanGogh, улучшенное закрепление объектного домена буфера и несколько модификаций AMDKFD.

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