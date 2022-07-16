Поддержка независимого российского игрового движка может потребовать "миллиардов рублей в течение многих лет".

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Согласно сообщению "Коммерсанта", некоторые из наиболее крупных игроков российских технологий, в том числе "ВКонтакте", недавно уговаривали министров выделить потенциально миллиарды рублей на финансирование российского "национального игрового движка". Источник, близкий к российскому правительству, утверждает, что российские технологические гиганты ведут переговоры с Министерством цифрового развития о финансировании альтернативы игровым движкам, таким как Unity и Unreal Engine, после исхода западных технологий из России после начала спецоперации на Украине.

Российское правительство уже некоторое время говорит о своих планах "цифрового суверенитета", и идея поддерживаемого государством игрового движка набрала обороты с тех пор, как она была выдвинута в конце мая. Среди видных сторонников - депутат Думы от "Единой России" Антон Горелкин и российский государственный телекоммуникационный оператор "Ростелеком", которые назвали создание национального движка "важной и неотложной задачей".

Разработка совершенно нового игрового движка с нуля - непростая задача, но заново изобретать это колесо, находясь под жесткими санкциями и отрезанными от своих западных партнеров, делает этот процесс еще сложнее. AMD и Nvidia прекратили продажи в России, поэтому маловероятно, что кто-то из них будет стараться поддерживать новый движок, если он когда-либо появится.

Проблемы не ограничиваются самим движком. Такие продукты, как Unity и Unreal, популярны отчасти потому, что они поддерживаются огромной сетью ресурсов, инструментов и опыта, которые нельзя создать просто по волшебству, независимо от денег, которые вы вкладываете в решение проблемы. Российскому национальному движку будет не хватать многолетней внешней поддержки, которая уже есть у более популярных двигателей.

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Так что трудно представить, что это приведет к созданию игрового движка, который действительно может идти в ногу с нынешними гигантами, и это в том случае, если финансирование будет одобрено в полном объеме и фактически окажется в руках разработчиков. Но необходимость - мать изобретательности, и, если российская игровая индустрия хочет пережить долгую ночь международной изоляции, ей придется что-то развивать. Просто может быть, что игры получаются больше похожими на Pyongyang Racer, чем на Forza Horizon.