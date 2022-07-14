Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчики A Plague Tale: Requiem рассказывают о новых улучшениях

A Plague Tale: Requiem, безусловно, одна из самых ожидаемых игр года после невероятного успеха предыдущей части A Plague Tale: Innocence.
[ ] для раздела Блоги
+
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Выход игры запланирован на 18 октября. Разработчики Asobo Studio дали интервью для последнего номера журнала EDGE, чтобы обсудить некоторые особенности игры. Например, гейм-директор Кевин Чото упомянул о преимуществах отказа от старых платформ, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

Мы начали с основ, чтобы перестроить наш игровой процесс, наш ИИ и наши визуальные эффекты. В "Невинности" некоторые части могли выглядеть как театральные декорации из-за технических ограничений. В "Реквиеме" мы смогли раздвинуть горизонт гораздо дальше.

Мы создали эпизоды, которые ранее были невозможны, например, погони с сотнями тысяч крыс или локации, которые динамично развиваются в соответствии с сюжетом и событиями.

реклама

Мы также узнаем, что крысы были усилены и в A Plague Tale: Requiem. Крысы эволюционируют после болезни Хьюго. Теперь они могут карабкаться и намного эффективнее ловить свою добычу, используя окружающую среду.

Конечно, Хьюго может их контролировать, но не всегда.

Хьюго еще молод и уязвим. У него есть способность управлять крысами, что делает его чрезвычайно эффективным инструментом игры против угроз в большинстве ситуаций, но это может стать опасным, если он потеряет контроль.

С другой стороны, его сестра Амиция изменилась и больше не стесняется убивать врагов, если это необходимо. Шото сказал: "Она может быть гораздо более агрессивной. К сожалению, Амиции пришлось привыкнуть к смерти, и ее больше не застать врасплох.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

a plague tale: requiem
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
49
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
4
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 49
Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
42
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
12
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
8
RTX 3070 потеряла в цене 9000 руб за сутки и стоит дешевле 60 тыс руб, а RTX 3050 дешевле 30 тыс руб
18
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
32
10 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
+
Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
19
Курс Эфира может обвалиться ниже $1000, а спасти криптовалюту должен Виталик Бутерин и PoS
5
В ближайшие часы огромная комета C/2017 K2 максимально приблизится к нашей планете
2
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
69
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
54
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
20
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
8
Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
5
Самый быстрый USB-накопитель от Kingston теперь доступен с USB-A
+
Западные бренды могут не вернуться в торговые центры РФ до весны 2023 года
8
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
51
Выбираем самый быстрый игровой процессор до 30 000 рублей – 5 моделей по выгодным ценам в РФ
7
Вслед за доходами майнеров вновь поползли вниз и цены на видеокарты
35
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
21

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix - короткий и понятный вывод из всей массы споров
200
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
97
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
8
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
32
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
70
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
58
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
45
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
4

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
18:09
Ты наркоман. Но вот я пришёл, и что?) Моего презика ещё на презик не натянули к сожалению.
Для Company of Heroes 3 рекомендуется компьютер хотя бы с Core i7-8700 и GeForce GTX 1660
kilobait3
18:07
мозг то есть увсех, а вот чем наполнять выирают индивидуально и массово. просто видимо без причин не нужен дальний космос.
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
DimCher
18:06
Жиза
Доходы правообладателей из РФ снижаются – покупатели будут платить налог даже с «серой» электроники
kilobait3
18:05
для идиотов выложены исхоники. делай что хочешь. очень сомневаюсь что такие поймут какие fa af afa faf и для чего.
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
djon3volta
18:04
За 75К можно собрать чёткий комп, но без процессора и видео карты. Чёткий корпус, чёткая материнка, чёткий БП, чёткие провода, чёткие DDR 5 две штуки 😂 Вот и нет 75К ¯\_(ツ)_/¯
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
lion77815
18:02
Вы таки не поняли )) Самолет - не авто, которую на третьем ТО забивают и начинают там сами у себя в гараже ковырять. Там банальные "журналы обслуживания" с перечнем каждого болта, который через 100ча...
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
Ultimauser
18:01
Для игорей либо 12700к, либо втридорога 12900кс с ддр5. Либо аналог 12700к от АМД - 5800х3д. Так что и там и там есть что взять.
Intel готовится повысить цены на величину до 20%
Валерий Муравицкий
18:01
Можно подумать $, рубль или Боливар надëжнее биткоина.. Ага как, даже самый надëжный актив -Золото сильно в цене упало благодарю рукотворному кризису, который устроили двуногие
Криптовалюты становятся всё менее привлекательны, а Биткоин дешевеет на фоне роста инфляции в США
kalekseyn_ru
18:00
Ну да, ну да... слагаемые приплел, а простых вещей не понимаешь.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
Зеновий Радеонович
17:59
В средне/долгосроке что карта, что авто теряет в цене. И как средство сбережения не годится. Биток - билеты МММ.
Жители РФ массово скупают доллары – за 2 квартал 2022г население приобрело валюты на 400 млрд рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем