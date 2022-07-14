Выход игры запланирован на 18 октября. Разработчики Asobo Studio дали интервью для последнего номера журнала EDGE, чтобы обсудить некоторые особенности игры. Например, гейм-директор Кевин Чото упомянул о преимуществах отказа от старых платформ, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

Мы начали с основ, чтобы перестроить наш игровой процесс, наш ИИ и наши визуальные эффекты. В "Невинности" некоторые части могли выглядеть как театральные декорации из-за технических ограничений. В "Реквиеме" мы смогли раздвинуть горизонт гораздо дальше.

Мы создали эпизоды, которые ранее были невозможны, например, погони с сотнями тысяч крыс или локации, которые динамично развиваются в соответствии с сюжетом и событиями.

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Мы также узнаем, что крысы были усилены и в A Plague Tale: Requiem. Крысы эволюционируют после болезни Хьюго. Теперь они могут карабкаться и намного эффективнее ловить свою добычу, используя окружающую среду.

Конечно, Хьюго может их контролировать, но не всегда.

Хьюго еще молод и уязвим. У него есть способность управлять крысами, что делает его чрезвычайно эффективным инструментом игры против угроз в большинстве ситуаций, но это может стать опасным, если он потеряет контроль.

С другой стороны, его сестра Амиция изменилась и больше не стесняется убивать врагов, если это необходимо. Шото сказал: "Она может быть гораздо более агрессивной. К сожалению, Амиции пришлось привыкнуть к смерти, и ее больше не застать врасплох.