У хакеров появилась очередная возможность вмешаться в операционную систему Android устройств.

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Samsung Galaxy S22 и Google Pixel 6, бесспорно, являются одними из лучших смартфонов, которые можно купить на Android. Однако, эти устройства не лишены недостатков. Конечно, у каждого телефона и другого оборудования, которое вы можете найти на рынке, есть проблемы, но проблема, о которой мы говорим, связана с уязвимостями и потенциально может нанести вашему телефону больше вреда, чем вы можете себе представить.

Новая уязвимость была обнаружена в телефонах Galaxy S22 и Pixel 6 доктором наук Чженпхэн Линь, специализирующимся на безопасности ядра.

Лин также упомянул, что с этой уязвимостью злоумышленник может получить доступ для чтения и записи, а также будет иметь возможность отключить SELinux, поэтому теоретически, если ваш смартфон подвергнется такой атаке, у хакера будет возможность вмешаться в операционную систему, а также во встроенные настройки безопасности устройства.

Лин еще упомянул, что эта уязвимость не ограничивается только телефонами, так как общее ядро Linux подвержено аналогичным воздействиям. Он также указал, что устройства Android с июльскими обновлениями безопасности также подвержены этой уязвимости.

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Зная процедуру, которая включает в себя сообщение об уязвимости в Google, а затем ожидание исправления, потребуются месяцы, прежде чем эта проблема будет устранена. Между тем, мы настоятельно рекомендуем всем владельцам Galaxy S22 и Pixel 6, а также владельцам Android смартфонов в целом не устанавливать приложения из Play Store, которым вы не доверяете, и то же самое касается загрузки приложений из других источников.