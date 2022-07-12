Archthrones представляет собой мод для Dark Souls 3, в котором используются механики оригинальной Demon’s Souls, включая структуру мира и многое другое.

реклама

Объявленный в прошлом году, Archthrones представляет собой мод для Dark Souls 3, в котором используются механики оригинальной Demon’s Souls, включая структуру мира и многое другое. Команда надеется предоставить игрокам новый способ испытать третью часть Dark Souls. В дополнение к функциям из Demon’s Souls, этот мод будет содержать 3D-модели вместе с новой анимацией, улучшенным освещением и многим другим. Это интересный проект, который также разделит мир Dark Souls 3 на 5 разных миров.

"Archthrones - это капитальный ремонт Dark Souls 3 в невиданных ранее масштабах", — говорится в описании мода. "Он находится в разработке уже почти 2 года, но нам еще многое предстоит сделать".

"Дополнительная история разворачивается в пяти уникальных мирах, доступ к каждому из которых осуществляется через Nexus of Embers. В этой враждебной, но прекрасно переосмысленной версии Лотрика и другие локации Dark Souls ждут вас для встречи с боссами и союзниками».

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь



