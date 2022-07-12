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Объявленный в прошлом году, Archthrones представляет собой мод для Dark Souls 3, в котором используются механики оригинальной Demon’s Souls, включая структуру мира и многое другое. Команда надеется предоставить игрокам новый способ испытать третью часть Dark Souls. В дополнение к функциям из Demon’s Souls, этот мод будет содержать 3D-модели вместе с новой анимацией, улучшенным освещением и многим другим. Это интересный проект, который также разделит мир Dark Souls 3 на 5 разных миров.
"Archthrones - это капитальный ремонт Dark Souls 3 в невиданных ранее масштабах", — говорится в описании мода. "Он находится в разработке уже почти 2 года, но нам еще многое предстоит сделать".
"Дополнительная история разворачивается в пяти уникальных мирах, доступ к каждому из которых осуществляется через Nexus of Embers. В этой враждебной, но прекрасно переосмысленной версии Лотрика и другие локации Dark Souls ждут вас для встречи с боссами и союзниками».