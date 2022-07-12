WhatsApp запустил новую бета-программу для своего клиента Mac на TestFlight.

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В настоящее время WhatsApp можно считать наиболее часто используемым приложением для обмена сообщениями с миллиардами активных пользователей, для связи со своими друзьями, семьей, а также для общения по работе. Несмотря на то, что это один из самых популярных сервисов с большим количеством ресурсов, приложение развиваются довольно медленно по сравнению с некоторыми другими сервисами, такими как Telegram, основным конкурентом, который наполнен новыми функциями. Тем не менее, для тех, кому интересно, WhatsApp сейчас тестирует переработанный клиент Mac, который также будет иметь встроенную поддержку Apple Silicon.

WhatsApp запустил новую бета-программу для своего клиента Mac на TestFlight, и эта версия использует технологию Apple Catalyst и изначально поддерживает наборы микросхем семейства M1 и M2. Версия для Apple отказывается от обычного интерфейса, который вы видите в WhatsApp Web, и использует новый дизайн, который лучше соответствует общему пользовательскому интерфейсу macOS, благодаря чему приложение выглядит намного лучше в соответствии с ОС.

Как видите, слева есть доступ к боковой панели, которую можно скрыть с помощью специальной кнопки в верхнем левом углу. На боковой панели есть все вкладки, которые могут вам понадобиться, такие как Чаты, Звонки, Настройки и многое другое. Панель посередине дает вам доступ к списку чатов, где вы можете переключаться между разговорами, и, наконец, справа у вас есть детализация чата, где вы можете общаться с другими людьми.

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Для тех, кто интересуется элементами пользовательского интерфейса WhatsApp для Mac, они выглядят так же, как в приложении для iOS. И если вы заинтересованы в получении последней версии, вы можете присоединиться к бета-тестированию на TestFlight. Как и ожидалось, некоторые функции могут не работать, но в ближайшее время они будут исправлены.