В сети появилось новое сравнительное видео eFootball 2022, демонстрирующее визуальные улучшения, внесенные в обновлении 1.0.

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Новое видео, созданное ElAnalistaDeBits, подчеркивает, что игра все еще далека от того, чтобы быть одной из самых красивых спортивных игр, выпущенных за последние годы, поэтому разработчикам eFootball 2022 предстоит проделать еще много работы по нескольким направлениям, чтобы игра могла считаться достойным преемником серии Pro Evolution Soccer.





eFootball 2022 был первоначально выпущен на ПК и консолях еще в сентябре 2021 года, и первоначальная версия была невероятно разочаровывающей. В обновлении 1.0, которое было запущено еще в апреле, Konami попыталась исправить самые вопиющие проблемы в игре, а также сообщила, что они были слишком сосредоточены на скорости выпуска игры, не уделив должное внимание качеству. В заявлении, распространенном 6 апреля, разработчик подтвердил, что ему было тяжело восстановить доверие своих поклонников и сделать игру более приятной, добавив новые команды и игровую механику, внеся изменения баланса и многое другое.

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eFootball 2022 доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Игра доступна во всех форматах как бесплатная.