Будет доступно всего 100 единиц, но все они будут иметь свой уникальный NFT.

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Согласно отчету Phoronix, первый в мире ноутбук, работающий на наборе инструкций RISC-V, под названием ROMA, поступил в продажу для предварительного заказа. DeepComputing и Xcalibyte будут производить ROMA в Китае. Ноутбук оснащен четырехъядерным процессором RISC-V, до 16 ГБ памяти LPDDR4/LPDDR4X и до 256 ГБ дискового пространства с поддержкой RISC-V и большинства операционных систем Linux.

ROMA знаменует собой важную веху в сообществе RISC-V. Архитектура не получила широкого распространения в потребительском пространстве; она распространена в индустрии серверов. Однако, в отличие от обычных потребительских ноутбуков, эта модель RISC-V предназначена для разработчиков, использующих набор инструкций RISC-V для разработки приложений, поэтому она будет очень мало использоваться в качестве традиционного ноутбука.

Согласно пресс-релизу DeepComputing, ноутбук будет использовать «первый в мире» 12-нм/28-нм пакет SoM. Чип будет включать в себя четыре ядра, а также GPU и NPU для ускорения 3D/2D и искусственного интеллекта. Будет доступно только 100 ноутбуков ROMA, и все они доступны для предварительного заказа уже сейчас. Каждый ROMA будет иметь уникальный NFT, и вы можете выгравировать свое имя или название компании на ноутбуке, если хотите.

RISC-V — довольно старый набор инструкций, но только недавно он получил широкое распространение в компьютерной индустрии. RISC-V имеет много преимуществ по сравнению с основными наборами инструкций, такими как x86, AMD64 и ARM. Самое главное из них - это полное лицензирование с открытым исходным кодом. Он радикально отличается от x86 и ARM, которые требуют коммерческих лицензий и платы за приобретение и использование технологии компаниями.

С точки зрения производительности наиболее отличительной чертой RISC-V по сравнению с x86 и AMD64 является использование более упрощенной архитектуры RISC вместо CISC.

RISC или компьютер с сокращенным набором инструкций следует идее использования простых инструкций, выполняемых за один такт. Недостатком этого метода является то, что для исполнения выполняемой задачи требуется больше кода, а преимуществами являются увеличение времени автономной работы и энергоэффективность. (Если вам интересно, чипы ARM также используют RISC вместо CISC для увеличения времени автономной работы на мобильных устройствах, но его реализация сильно отличается.)

CISC, или компьютер с комплексным набором команд, является противоположностью RISC. Вместо того, чтобы выполнять инструкции за один такт, цель состоит в том, чтобы выполнять задачи в как можно меньшем количестве строк кода, что часто означает, что инструкции будут выполняться за несколько тактов. Это приводит к более высокому потреблению энергии, но более выгодно для разработчиков, поскольку CISC в целом требует меньше кода.

RISC-V вполне пригоден для использования в потребительском пространстве; однако конкуренция со стороны других наборов инструкций вытеснила его на корпоративные рынки. Почти все чипы, построенные на RISC-V, предназначены для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта или других вычислительных задач высокого уровня, но RISC-V может вырваться из шаблона, если появится больше ноутбуков и настольных компьютеров с этими типами чипов.

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