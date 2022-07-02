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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Тор: Любовь и Гром Xbox Series X получает эпический дизайн Мьёльнир
Но мы бы предпочли, чтобы это был кастомный ПК.
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Microsoft создала грандиозный приз для поклонников игр Xbox и кинематографической вселенной Marvel.

Выше вы можете увидеть кастомный Microsoft Xbox Series X, который имеет вид Мьёльнира (молота Тора). Консоль Microsoft почти идеально сочетается с вытянутой коробчатой формой головки молотка, а добавление плетеной рукоятки делает ее еще привлекательней. Все, что нужно сделать победителю, — это нарисовать соответствующие «трещины» на своей подставке/полке для телевизора, чтобы имитировать воздействие основного изображения.

Конкурс Microsoft не требует покупки; все, что вам нужно сделать, это стать подписчиком @Xbox в Твиттере и сделать ретвит сообщения о конкурсе с хэштегом #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes. Этот конкурс проходит с сегодняшнего дня до 20:00 по тихоокеанскому времени 21 июля. Вы должны быть старше 18 лет, не иметь деловых связей с Microsoft и не проживать в одной из исключенных стран (например, в Северной Корее, Сирии, России). Победители получат DM через Twitter в течение 14 дней после окончания розыгрыша.

Напоминаем фанатам Xbox, которые хотели бы персонализированную консоль, у Microsoft есть очень крутая компания, где вы можете купить Xbox и «сделать ее уникальной». К сожалению, ни один из готовых дизайнов, доступных в настоящее время, не соответствует дизайну Thor: Love и Thunder Xbox Series X.


Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоялась в Голливуде 23 июня, но обычные люди смогут посмотреть его в кинотеатрах, начиная с пятницы, 8 июля. Это прямое продолжение фильма «Тор: Рагнарёк» (2017), которое начинается с поиска внутреннего покоя. Тем не менее, занятия по успокоению души должны быть отложены в сторону, когда необходимо учесть стремление бога Горра уничтожить всех богов. Тор нанимает Валькирию, Корга и Джейн Фостер, чтобы помочь ему преодолеть угрозу Горра.

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В фильме снялись такие звезды, как Крис Хемсворт в роли Тора, Кристиан Бэйл в роли Горра, Рассел Кроу в роли Зевса и Натали Портман в роли Джейн Фостер. Могучий молот Тора Мьёльнир также играет важную роль и, как упоминалось выше, является источником вдохновения для новой кастомной консоли Xbox Series X.

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#xbox series x #тор
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