Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Поддельные Ryzen 7 9800X3D без чиплетов продаются на Amazon
Gamers Nexus приобрел и проанализировал поддельный Ryzen 7 9800X3D. Удивительно, но это судя по всему не очередной процессор с поддельной маркировкой, а совершенно оригинальная разработка

Если вы заказываете новый процессор онлайн, в большинстве случаев вы действительно получите желаемую модель. Однако часто встречаются сообщения о мошенничестве, когда например в комплект поставки включена более дешевая модель. Пользователь Reddit Chokomanutz стал жертвой особенно коварного мошенничества. Три с половиной месяца назад он сообщил о заказе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, но тот не запустился, а серийный номер не совпадал с указанным на упаковке.

Вместо того чтобы вернуть поддельную модель, он продал ее Gamers Nexus. Теперь команда техносайта более подробно изучила поддельный процессор. Судя по всему мошенники приложили немало усилий, чтобы создать подделку. Печатная плата визуально во многом идентична плате Ryzen 7 9800X3D, но не полностью. Например расположение SMD-конденсаторов взято от Ryzen 5 7600. Кроме того изоляционное покрытие конденсаторов отсутствует, а цвет платы не совсем соответствует.

Следующий сюрприз ждал Gamers Nexus внутри: на печатной плате не было припаянного кремния - чиплеты и микросхема ввода-вывода отсутствовали. Однако если посмотреть на процессор сбоку до его отделения, то они видны — их "имитируют" возвышения в столь же фальшивом теплораспределителе. Еще одним аргументом в пользу копии теплораспределителя является маркировка, которая во многих деталях отличается от оригинала.

Это в свою очередь поднимает вопросы о частоте подобных случаев: хотя сообщения о поддельных процессорах сравнительно редки, производство поддельных печатных плат и теплораспределителей вероятно будет иметь смысл только при большом количестве. Поэтому покупателям остается только надеяться, что поток поддельных процессоров AM5 никогда не попадет в розничные магазины. Если у вас есть сомнения относительно подлинности вашего процессора, применимы обычные рекомендации: например вы можете проверить серийный номер и сравнить легко узнаваемые характеристики, такие как внешний вид или вес, с данными из Интернета, или если вы сомневаетесь, просто вернуть процессор.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#ryzen 7 9800x3d
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК рассматривает возможность создания Ил-96 с двумя двигателями ПД-35
13
Стеклянные бутылки загрязняют напитки микропластиком до 50 раз сильнее пластиковых
+
Casio объявила о старте продаж умных часов G-Lide GBX-100S в США по цене $170
+
В Kaspersky назвали самые устойчивые к вредоносным приложениям смартфоны
+
Китайская Empyrean потирает руки после введения запрета на поставку западного ПО для проектирования чипов в Китай
+
Производство складного iPhone намечено на осень 2025 года, но ключевые компоненты еще в разработке
+
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
3
Lossless Scaling 3.2 в режиме x2 в Cyberpunk 2077 сопоставима по качеству с NVIDIA DLSS 4 MFG
1
Новую Mazda CX-5 показали на фотографии до официальной премьеры
+
Honor может выпустить два смартфона и планшет с рекордными в классе ёмкостями батареи
+
Пользователи Windows жалуются на блокировку браузера Chrome встроенной функцией безопасности ОС
2
MWM: в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем истребители F-22 будут бесполезны
1
Lada Azimut станет первым автомобилем в мире с подогревом передних боковых стекол
3
В Assassin’s Creed Shadows на следующей неделе появится повышенный уровень сложности
+
Презентация самого тонкого складного смартфона Honor Magic V5 запланирована на 2 июля 2025 года
+
Игровой движок Unreal Engine 5.6 показал прирост производительности до 35% относительно версии 5.4
6
Windows 11 получила обновление с исправленным меню Пуск и базовым редактором изображений
+
Bluetooth 6 выходит на рынок в этом году - что он принесет и какие устройства уже его поддерживают
1
27-дюймовый QD-OLED-монитор Gigabyte MO27Q2A с разрешением 1440p и частотой 280 Гц оценён в $499
+
Сравнение Galaxy S25 Edge и iPhone 16 Plus показывает схожие камеры и большую разницу в автономности
+

Популярные статьи

Подделки на маркетплейсах — какие бывают и как защититься
26
10 полезных насадок на дрель-шуруповерт, которые значительно расширят его возможности
6
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
101
ТОП-5 «Ред флагов» в играх — на что я всегда обращаю внимание перед покупкой
12
Субъективное мнение о фильмах "Ущелье", "Питер Пен: Кошмар в Нетландии" и "Грешники"
+

Сейчас обсуждают

Повелитель драного Кити-Конча
11:10
Так твое фото с Беринганом))
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:10
Есть конечно Но за денюжку скину
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:09
Я люблю агрессивных парней. Когда они мне пробочку вставляют
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:08
Меня сейчас будут бананить Парни кто хочет посмотреть кидайте мне денюжку , я коплю на 6080
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Кудахцев
11:07
Кидай ссылку на онлифанс, поддержу тебя копеечкой
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Скуф Леонидович Непранов
11:07
Вот наш клуб Меня тут бананят постоянно Уже попа болит Но мне нравится
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Дмитрий Юдников
11:05
Не видел упоминания про Xbox подписку, что если рассчет такой, - покупать дорого и не стоит, а в подписке, можно и погамать, как я понимаю, на то и рассчитано, чтобы потом продолжить, ты продлеваешь п...
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
Скуф Леонидович Непранов
11:04
Парни, сейчас меня бананить будут Ролик скину в онлифанс Коплю на 6080,кидайте денюжку парни
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Китя.
11:04
Как догадался естественно.
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Китя.
11:01
Красная карта. красный богатырь лютейшая мощь.
Детальный разбор и сравнение производительности RTX 5060 Ti 8ГБ и 16ГБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем