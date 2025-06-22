Gamers Nexus приобрел и проанализировал поддельный Ryzen 7 9800X3D. Удивительно, но это судя по всему не очередной процессор с поддельной маркировкой, а совершенно оригинальная разработка

Если вы заказываете новый процессор онлайн, в большинстве случаев вы действительно получите желаемую модель. Однако часто встречаются сообщения о мошенничестве, когда например в комплект поставки включена более дешевая модель. Пользователь Reddit Chokomanutz стал жертвой особенно коварного мошенничества. Три с половиной месяца назад он сообщил о заказе процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, но тот не запустился, а серийный номер не совпадал с указанным на упаковке.

Вместо того чтобы вернуть поддельную модель, он продал ее Gamers Nexus. Теперь команда техносайта более подробно изучила поддельный процессор. Судя по всему мошенники приложили немало усилий, чтобы создать подделку. Печатная плата визуально во многом идентична плате Ryzen 7 9800X3D, но не полностью. Например расположение SMD-конденсаторов взято от Ryzen 5 7600. Кроме того изоляционное покрытие конденсаторов отсутствует, а цвет платы не совсем соответствует.

Следующий сюрприз ждал Gamers Nexus внутри: на печатной плате не было припаянного кремния - чиплеты и микросхема ввода-вывода отсутствовали. Однако если посмотреть на процессор сбоку до его отделения, то они видны — их "имитируют" возвышения в столь же фальшивом теплораспределителе. Еще одним аргументом в пользу копии теплораспределителя является маркировка, которая во многих деталях отличается от оригинала.

Это в свою очередь поднимает вопросы о частоте подобных случаев: хотя сообщения о поддельных процессорах сравнительно редки, производство поддельных печатных плат и теплораспределителей вероятно будет иметь смысл только при большом количестве. Поэтому покупателям остается только надеяться, что поток поддельных процессоров AM5 никогда не попадет в розничные магазины. Если у вас есть сомнения относительно подлинности вашего процессора, применимы обычные рекомендации: например вы можете проверить серийный номер и сравнить легко узнаваемые характеристики, такие как внешний вид или вес, с данными из Интернета, или если вы сомневаетесь, просто вернуть процессор.