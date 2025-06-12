Суперкомпьютер Jupiter в настоящее время является самой быстрой системой для высокопроизводительных вычислений "HPC", занимая 4-е место в мире.

Немецкий суперкомпьютер Jupiter, работающий в исследовательском центре Jülich в земле Северный Рейн-Вестфалия, стал единственным новичком, вошедшим в первую десятку престижнейшего мирового рейтинга 500 самых быстрых высокопроизводительных компьютеров мира. Это делает его не только самым быстрым на данный момент суперкомпьютером в Европе, но и устанавливает новые стандарты энергоэффективности.

Благодаря вычислительной мощности в 793 петафлопс, Jupiter занял 4-е место в июньском рейтинге 500 самых быстрых систем для высокопроизводительных вычислений, так называемых высокопроизводительных вычислений («HPC»), тем самым сместив самый быстрый на сегодняшний день суперкомпьютер Европы HPC6 из Италии на 6-е место. Мейнфрейм из Германии почти в два раза быстрее и, как ожидается достигнет более 1,0 Эксафлопс после полного развертывания.

Еще в ноябре 2023 года Nvidia и Исследовательский центр Jülich официально объявили окончательные технические характеристики Jupiter, который теперь оснащен в общей сложности 23 752 чипами GH200, также известными как "Grace Hopper". При полной настройке Jupiter обеспечивает более одного эксафлопса вычислительной мощности для HPC (высокопроизводительных вычислений) и еще более впечатляющие 80 эксафлопса вычислительной мощности для обучения искусственного интеллекта, потребляя при этом всего 18,2 мегаватта электроэнергии при полной нагрузке.

Помимо 23 752 суперчипов GH200, самый быстрый суперкомпьютер Европы оснащен разработанными в ЕС процессорами ARM "Rhea-1" имеющих 64 процессорных ядра на основе архитектуры Arm V1, HBM2e и PCIe 5.0.

С энергоэффективностью 72,73 гигаФлопс на ватт JEDI занимает первое место среди самых эффективных суперкомпьютеров в мире, за ним следуют DeltaAI из США, а также ROMEO-2025 и Adastra 2 из Франции.