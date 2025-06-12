На OLED-панели можно обнаружить лишь незначительное выгорание

Технология OLED получает все большее распространение в мониторах, однако OLED-дисплеи не застрахованы от выгорания - хорошо известного и раздражающего явления. Команда Hardware Unboxed провела долгосрочное тестирование, чтобы определить, насколько серьезным будет выгорание OLED-мониторов в худшем случае, и может дать ответ.

Тестовым объектом Hardware Unboxed стал MPG 321URX, 32-дюймовый 4K QD OLED-монитор от MSI, который в настоящее время недоступен в магазинах Европы. Компания Hardware Unboxed уже более года проводит долгосрочные испытания на выгорание, заставляя монитор выполнять повседневные рабочие задачи с большим количеством статических элементов.

Статические элементы включают панель задач Windows и два окна, открытых рядом друг с другом. В Hardware Unboxed не применялись меры по защите панели, такие как темный режим или автоматическое скрытие панели задач, но были реализованы циклы компенсации панели для противодействия выгоранию OLED-панелей. Однако это происходило только ночью, чтобы не прерывать пользование.

В настоящее время продолжительность испытания составляет более 15 месяцев. В частности монитор MSI находился в эксплуатации/включении в течение 3400–3800 часов. Результат: на OLED-панели можно обнаружить лишь незначительное выгорание.