Предположительно, первый настольный процессор ARM

Nvidia N1X объединяет 10 процессоров Cortex-X925 и 10 процессоров Cortex-A725, а также графический процессор Blackwell с петафлопной вычислительной мощностью ИИ (FP4 AI Compute) на основе архитектуры ARMv8 с системной памятью объемом до 128 ГБ, что как утверждается обеспечивает производительность до 8000 МТ/с для центрального и графического процессоров.

По производительности в одноядерном режиме Nvidia N1X оставляет позади таких известных конкурентов, как AMD Ryzen AI Max+ 395 и Intel Core Ultra 9 285HX, а по производительности в многоядерном режиме он находится на одном уровне с AMD Ryzen 7 9800X3D. Инженерный образец показанный в Geekbench, работал на частоте до 4,05 ГГц.

Ожидается, что две системы на кристалле SoC Nvidia N1X и N1, дебютируют в этом году в мини ПК, ноутбуках и рабочих станциях ИИ под управлением Windows 11 на ARM и Linux.