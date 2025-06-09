PikaOS - специализированный игровой дистрибутив на базе Debian GNU/Linux

PikaOS последняя сборка которой была выпущена 7 июня, представляет собой фиксированный релиз и ее последняя версия включает в себя все, чего геймеры ожидают от Linux. В дополнение к новейшему графическому стеку Mesa, включая новейший графический драйвер Vulkan для видеокарт Radeon, на борту также имеется графический драйвер Nvidia версии 570.153.02. Используя инструмент совместимости Proton Plus, API Proton от Valve можно обновлять и настраивать вплоть до мельчайших деталей.

Помимо Proton GE Custom "Proton-GE", который также используется для Nobara Linux 42, доступны Proton-CachyOS, известный по игровому дистрибутиву CachyOS, Proton-EM и другие оптимизированные варианты, которые обычно основаны на последней версии Proton Experimental и расширяют ее дополнительными функциями, такими как FSR 4. Текущие Proton 10 и Wine 10 служат основой для этих тщательно оптимизированных ответвлений.

Два известных бесплатных рабочих стола Gnome 48.x и KDE Plasma 6.3.x доступны в качестве рабочих сред и предлагаются для загрузки в виде отдельных образов системы.

Последняя сборка PikaOS состоит из следующих основных компонентов:

Рабочая среда и рабочий стол

Gnome 48.2

KDE Plasma 6.3.5

KDE Frameworks 6.14

KDE Gear 25.04.1

Qt 6.9.0

Ядро операционной системы

Linux 6.15

Графический стек

Mesa 3D 25.1.2

Nvidia 570.153.02

Wayland 1.23.1

Чтобы использовать так называемый "FSR-4 Switcher", который потенциально может обновить все игры с FSR 3.1 до FSR 4, сначала необходимо соответствующим образом обновить пакеты Git для Mesa, а затем установить Proton-CachyOS или Proton-EM с помощью инструмента Proton Plus.