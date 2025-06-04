Несмотря на высокий спрос, серии RX 9070 до сих пор не видно.

В ежемесячных опросах по оборудованию Steam, игроки платформы выбираются случайным образом и могут предоставить отчет о своей системе. Эти данные объединяются в результаты, которые компания затем предоставляет в обобщенном виде всем заинтересованным сторонам. Интересно, что в майском обзоре по-прежнему отсутствуют видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые были выпущены в начале марта.

Согласно опросу Steam, представленная 16 апреля видеокарта Geforce RTX 5060 Ti уже вошла в число видеокарт, используемых на этой платформе. За первый месяц продаж в Steam доля графического процессора на рынке выросла примерно на 0,21%, что сделало его вторым по величине приростом среди видеокарт в мае. Только RTX 5070 оказалась более популярной и смогла увеличить свою долю рынка на 0,33 процента.

Как и в предыдущем месяце видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT не смогли победить в майском опросе Steam. Как и в апреле первой видеокартой AMD для настольных ПК указанной в мае с четким наименованием продукта, стала Radeon RX 6600. И даже ее доля на рынке составляет менее одного процента.

В целом Nvidia продолжает лидировать на платформе с показателем около 74,2%, когда речь идет о видеокартах. Далее следует AMD с 17,6% и Intel с примерно 7,8%. Доля рынка в размере 0,35% приходится на "других производителей" которые однако не уточняются в результатах опроса.