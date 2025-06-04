В настоящее время очень модно выпускать современные игровые видеокарты без видимых кабелей и разъемов питания.

Примером чего является AX Gaming Geforce RTX 5080 X3W Max - одна из индивидуальных разработок китайского бренда AX Gaming, одной из компаний Inno3D. Разъем 2-го поколения 12VHPWR (12V-2×6) и кабель питания можно проложить под боковой крышкой самого охлаждающего решения и таким образом полностью скрыть.

На выставке Computex 2025 многие производители также представили свои решения для преимущественно "беспроводных" игровых ПК.

Помимо Asus и ее системы BTF, включающей как материнские платы, так и видеокарты, на выставке компания Gigabyte также представила свою систему Stealth, включающую материнские платы, видеокарты и корпуса.