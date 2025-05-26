На выставке Computex 2025 компания Asrock представила белую видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi OC, оснащенную небольшим ЖК-дисплеем, интегрированным в систему охлаждения Taichi 3X.

Новая индивидуальная разработка в настоящее время позиционируется как концептуальная видеокарта и была обнаружена сайтом Wccftech на компьютерной выставке.

За исключением ЖК-дисплея Asrock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC (таково полное название концепции) имеет все те же технические характеристики черной версии. Чип Navi 48 с 4096 потоковыми процессами FP32 работают на типичной игровой частоте 2,75 ГГц (+170 МГц) и максимальной тактовой частоте в режиме Boost до 3100 МГц (+130 МГц). 16-Гигабайтная графическая память осталась прежней на уровне 20 ГТ/с, а TGP заявлена на уровне 340 Вт.

Как обычно в моделях Taichi модуляция напряжения очень мощная и имеет 16 фаз, а разъем 12VHPWR 2-го поколения (12V-2×6) отвечает за электропитание. Вывод изображения осуществляется через 1 × HDMI 2.1b и 3 × DisplayPort 2.1a с UHBR13.5.