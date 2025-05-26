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Niko4123
Asrock представила белую видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi OC на выставке Computex 2025
На выставке Computex 2025 компания Asrock представила белую видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi OC, оснащенную небольшим ЖК-дисплеем, интегрированным в систему охлаждения Taichi 3X.

Новая индивидуальная разработка в настоящее время позиционируется как концептуальная видеокарта и была обнаружена сайтом Wccftech на компьютерной выставке.

За исключением ЖК-дисплея Asrock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC (таково полное название концепции) имеет все те же технические характеристики черной версии. Чип Navi 48 с 4096 потоковыми процессами FP32 работают на типичной игровой частоте 2,75 ГГц (+170 МГц) и максимальной тактовой частоте в режиме Boost до 3100 МГц (+130 МГц). 16-Гигабайтная графическая память осталась прежней на уровне 20 ГТ/с, а TGP заявлена на уровне 340 Вт.

Как обычно в моделях Taichi модуляция напряжения очень мощная и имеет 16 фаз, а разъем 12VHPWR 2-го поколения (12V-2×6) отвечает за электропитание. Вывод изображения осуществляется через 1 × HDMI 2.1b и 3 × DisplayPort 2.1a с UHBR13.5.

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#asrock #radeon rx 9070 xt
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