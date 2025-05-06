Новый тизер помимо прочего рекламирует визуальные улучшения.

Несколько недель назад франкфуртская студия-разработчик Keen Games официально представила шестое крупное обновление контента для своей популярной игры Enshrouded. Несколько дней назад вышел новый видеотизер игры Servants of the Dawn, в котором в основном подчеркиваются графические преимущества.

За 90 секунд Keen Games перечисляет некоторые улучшения в обновлении. К ним относятся "новая и улучшенная графика мира" и "оптимизированное освещение". В видеоролике разработчики демонстрируют сравнение "до и после", наглядно показывающее разницу в игре света и тени. Те кто любит отправляться в путешествие полное открытий, также найдут в предстоящем обновлении новые интересные места. Другие известные инновации включают в себя:

Новые враги: с новым обновлением в долине Эмбер появятся дополнительные группы врагов.

Обновление "Miasma": "Miasma" поставляется с новыми материалами и разблокируемой механикой кастомизации оружия.

Улучшения ночного цикла: теперь вражеские группы бродят по миру ночью и приносят новые награды.

Настройка оружия: введена новая механика настройки оружия, которая позволяет настраивать, изготавливать или разбирать многие виды оружия.

В следующем году разработчики хотят наконец сделать шаг и перевести Enshrouded из раннего доступа в версию 1.0.