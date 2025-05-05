На Reddit перечисляют многочисленные патенты AMD, касающиеся новых подходов к вычислениям трассировки лучей. Многие из них вероятно будут использоваться в RDNA 5 и RDNA 6, и сократят разрыв с Nvidia.

С выпуском видеокарт RTX 2000 в 2018 году компания Nvidia впервые сосредоточилась на трассировке лучей в реальном времени. Благодаря специально разработанным вычислительным блокам, расчет лучей был ускорен и таким образом стал возможен в играх. Два года спустя AMD продолжила эту разработку, выпустив RDNA 2 и видеокарты RX 6000, но производительность трассировки лучей отставала от конкурентов. С появлением RDNA 4 в текущих моделях RX 9000 этот разрыв сократился, но AMD пока не удалось обогнать Nvidia в этой дисциплине. Но возможно этого можно будет достичь с помощью RDNA 5.

Судя по всему усилия по достижению именно этой цели идут полным ходом. По крайней мере именно такой вывод можно сделать из анализа пользователя Reddit MrMPFR, который изучил текущую ситуацию. Согласно отчету, за последние годы компания AMD наняла множество сотрудников, знакомых с технологией трассировки лучей, и проводит интенсивные исследования в этой области. В соответствии с этим в посте приводятся ссылки на многочисленные патенты, описывающие оптимизации и улучшения вычислений трассировки лучей.

По оценке MrMPFR изменения настолько всеобъемлющи, что AMD скорее всего сможет сравняться или превзойти набор функций видеокарт Nvidia Blackwell с помощью следующего поколения - RDNA 5. Однако последнее, вероятно будет необходимо для паритета или даже для опережения. В конце концов, следующее поколение видеокарт Nvidia скорее всего принесет с собой некоторые новые функции.

В любом случае новые и улучшенные функции трассировки лучей на видеокартах Radeon не повредят, а их судя по всему немало. В связанных патентах описаны различные способы оптимизации и сокращения вычислений. Например сокращается объем обращений к памяти, а пространственная и временная информация используется для повторного использования старых вычислений. Также ведутся разговоры о своего рода системе LOD для дерева BVH, которая позволяет быстро проверять поперечное сечение световых лучей и геометрии.

Помимо трассировки лучей основное внимание уделяется также трассировке пути, которую AMD по всей видимости хочет значительно расширить с RDNA 5 и RDNA 6. Здесь компания также хочет догнать Nvidia, или в идеале, обогнать конкурентов. Однако в настоящее время невозможно предсказать, удастся ли это осуществить. Для этого придется подождать, пока выпуск новых видеокарт станет ближе. По имеющимся на данный момент данным, это вероятно произойдет не ранее 2026 года.