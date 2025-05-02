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Niko4123
Google Gemini AI теперь может редактировать изображения
Компания Google объявила, что делает инструмент для редактирования изображений доступным в приложении Gemini.

Инструмент редактирования изображений от Google стал доступен с декабря прошлого года, но был ограничен ранними тестировщиками. В марте сообщили, что он не только редактирует изображения, но и удаляет водяные знаки, что вызвало опасения по поводу нарушения авторских прав.

Вчера в своем блоге менеджер по продуктам группы Google Дэвид Шарон рассказал, что эта функция позволяет изменять фон, заменять или добавлять объекты, текст, наклейки и многое другое. Например вы можете попросить Gemini подготовить черновик сказки на ночь о драконах и попросить его создать изображения, которые дополнят историю.

Однако, как представляется, в попытке решить некоторые из этих опасений Google сообщил, что будут индикаторы показывающие, что изображение было либо создано, либо отредактировано с помощью инструмента редактирования изображений. Технический гигант также отметил, что он будет добавлять скрытый цифровой водяной знак к своим фотографиям, созданным с помощью ИИ, и что он также "в настоящее время экспериментирует" с видимыми водяными знаками на изображениях, созданных с помощью этой функции.

Google сообщает, что он начал развертывание функции вчера и планирует сделать ее доступной на более чем 45 языках и в большем количестве стран в ближайшие недели.

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#google gemini ai
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