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Niko4123
Samsung Galaxy S25 Edge может выйти уже в середине мая
Новая утечка раскрывает 200-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную.

Надежный технический информатор Эван Бласс недавно опубликовал анонсирующий плакат предстоящего Samsung Galaxy S25 Edge. Хотя изображение с тех пор было удалено "по требованию владельца авторских прав", на снимке четко написано "Beyond slim" и "13 maggio 2025" - причем maggio в последнем случае означает май по-итальянски. Можно с уверенностью сказать, что у нас есть фактическая дата выхода ультрасовременного телефона.

Менее определено будет ли анонс живым или онлайн-мероприятием. Пока никто не сообщал о получении приглашения посетить какие-либо презентации Samsung в мае. В предыдущих отчетах также утверждалось, что Samsung может оценить интерес к Edge, выпустив его ограниченным тиражом, сначала в Южной Корее, затем в Китае через неделю после старта продаж, а затем в США к концу месяца.

В отдельном отчете также была раскрыта информация о двойной камере Edge, что снова подтверждает слухи, которые уже освещали. По сути основная камера будет иметь 200-мегапиксельный 1/1,3-дюймовый сенсор. Это тот же сенсор, который в настоящее время используется в S25 Ultra, что означает, что пользователи получат только 2-кратный оптический зум; специальный телеобъектив пришлось отменить в рамках уступки в пользу тонкого корпуса (то же самое с iPhone 17 Air). Сверхширокий - это 12-мегапиксельный блок с 1/2,55-дюймовым датчиком, который используется в Galaxy S25 и S25+.

Предполагается, что цена Samsung Galaxy S25 Edge составит около 1050 долларов за вариант с 256 ГБ и 1140 долларов за версию с 512 ГБ. Samsung надеется хорошо продвинуть эту модель, основываясь в основном на ее тонком 5,8-миллиметровом профиле. Несмотря на то, что батарея и комплект камеры несколько ослаблены, Edge будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и 6,7-дюймовой панелью Super AMOLED.

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#samsung #galaxy s25 edge
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