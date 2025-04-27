Многие из игроков купили игру в Steam.

Как сообщила Bethesda Games Studios в социальной сети X (ранее Twitter), продажи The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже составили четыре миллиона копий. "Мы очень благодарны более чем 4 миллионам игроков, которые уже отправились в Сиродил с Oblivion Remastered", - поделились разработчики. "Мы благодарим вас!" Текущие данные неофициальной базы данных Steam подчеркивают, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered обязана своим успехом в первую очередь компьютерным геймерам.

В топе рейтинга новая версия ролевой игры достигла колоссального числа одновременных игроков в Steam - 205 499. Кроме того игра практически непрерывно удерживалась на вершине списка бестселлеров Steam с момента своего запуска. Пока неизвестно, сможет ли Bethesda Games Studios в будущем компенсировать игрокам оставшиеся проблемы ремастерированной версии, чтобы ее можно было считать ярким примером графического ремейка. В любом случае Oblivion Remastered в настоящее время тщательно изучается сообществом, которое уже выявило несколько интересных пасхалок.