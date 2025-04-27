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Niko4123
Уже четыре миллиона игроков в Oblivion Remastered
Многие из игроков купили игру в Steam.

Как сообщила Bethesda Games Studios в социальной сети X (ранее Twitter), продажи The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered уже составили четыре миллиона копий. "Мы очень благодарны более чем 4 миллионам игроков, которые уже отправились в Сиродил с Oblivion Remastered", - поделились разработчики. "Мы благодарим вас!" Текущие данные неофициальной базы данных Steam подчеркивают, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered обязана своим успехом в первую очередь компьютерным геймерам.

В топе рейтинга новая версия ролевой игры достигла колоссального числа одновременных игроков в Steam - 205 499. Кроме того игра практически непрерывно удерживалась на вершине списка бестселлеров Steam с момента своего запуска. Пока неизвестно, сможет ли Bethesda Games Studios в будущем компенсировать игрокам оставшиеся проблемы ремастерированной версии, чтобы ее можно было считать ярким примером графического ремейка. В любом случае Oblivion Remastered в настоящее время тщательно изучается сообществом, которое уже выявило несколько интересных пасхалок.

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#steam #oblivion remastered
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Cowboy Huggies
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Да, только лишь дело в том, что она фейковая, нету у тебя никакой 5080 и тем более 5090. Ты уже обосрался в прошлый раз с кривым монтажом cpu-z.
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Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
Сергей
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Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
Юрий Филатов
23:05
да тут сплошное людств, ладно бы они просто материнки менял, но я помню времена, когда топовая мать стоила 200$ и мы считали её оверпарайсом... Сегодня минимальный ценник на матенку 250$
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
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