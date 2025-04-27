Судя по всему, в нестандартных конструкциях Asus ROG Astral имеется встроенный инерционный измерительный блок (IMU), который должен обнаруживать изгиб печатной платы. Затем пользователь получает предупреждение с помощью собственного программного обеспечения компании.

В то время как более дешевые индивидуальные разработки часто подразумевают сокращение расходов, партнеры Nvidia и AMD по производству плат часто прибегают к уловкам с более дорогими моделями. Их также можно найти в моделях Asus ROG Astral и других. В дополнение к обычным характеристикам - большому кулеру и фрезерованому корпусу блока питания - рекламируются дополнительные функции, такие как мониторинг блока питания и дополнительные датчики температуры.

В то же время соответствующие видеокарты имеют функцию, которая не была доступна на момент премьеры - и не рекламировалась. В последние недели некоторые пользователи сообщали о новой вкладке "Проверка установки оборудования" в программном обеспечении Asus GPU Tweak III. По-видимому Asus добавила соответствующую функцию позже и тем самым активировала встроенный в видеокарты ROG Astral компонент, которого вероятно нет ни в одной другой видеокарте: инерционный измерительный блок (IMU).

Согласно отчету Uniko's Hardware, это микросхема Bosch BMI323, которая припаяна к печатной плате и может измерять приложенные ускорения и внезапные вращения. Эта микросхема используется для определения изгиба печатной платы по направления гравитационного ускорения относительно чипа - и для отображения соответствующего значения в GPU Tweak III. Видеокарты ROG Astral по-видимому должны определять, расположена ли печатная плата горизонтально или изогнута. Программа также позволяет установить пороговое значение, при достижении которого программное обеспечение должно предупреждать пользователя.

Проверка установки оборудования по-прежнему не упоминается на соответствующих страницах продукта. Поэтому неясно поддерживают ли эту функцию все модели серии или только отдельные. В то же время еще предстоит выяснить, в какой степени эта функция действительно обеспечивает дополнительную ценность, то есть может ли она надежно обнаруживать отклонение быстрее, чем это возможно невооруженным глазом. По крайней мере в случае с топовой моделью Geforce RTX 5090 ROG Astral вам в любом случае определенно следует установить поддержку графического процессора, поскольку нестандартная конструкция весит целых 3 кг.