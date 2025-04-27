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Niko4123
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
В прошлом году моддер и энтузиаст Voodoo Даниэль Симионеску из sdz-mods.com представил первую в мире мобильную видеокарту 3dfx Voodoo4 M4800 на базе 3dfx Voodoo4 4500, которая теперь впервые была протестирована на ноутбуке.

Каналу YouTube Omores удалось протестировать Dell Precision M4800 2013 года, который был существенно модифицирован для установки Voodoo4 4500.

Даниэль Симионеску доработал 3dfx Voodoo4 M4800 таким образом, чтобы его можно было подключить к плате через слот MXM с помощью FPGA (Field-Programmable Gate Array). Он уверяет, что он не использовал "никаких трюков или уловок" и объединил FPGA, мост PCI-PCI, микроконтроллер и другие схемы на своем мобильном Voodoo, в дополнение к графическому процессору VSA-100 и "большой" графической памяти объемом 64 МБ, которая была удвоена специально для этого проекта. Вскоре проблемы распространились на программное обеспечение и операционную систему, поскольку Windows 98 распознавала только основной Intel IGP.

В то время как 3dfx Voodoo4 M4800 распознавалась как основная видеокарта только в Windows 98 SE с помощью специального драйвера VBE и могла работать только с некоторыми ограничениями, Dell Precision M4800 теперь работает с Windows XP. Однако тест также включает измерения производительности в Quake 2, Unreal и других играх DOS/Windows 98. Разгон также работает с помощью Voodoo 5 Overclocker 1.0 под Windows XP, что выражается в тактовых частотах 200 вместо 166 МГц при 2,9 вольтах.

Тем временем Даниэль Симионеску и sdz-mods смогли создать еще более быструю видеокарту 3dfx Voodoo5 M5800 с двумя графическими процессорами VSA-100 на базе 3dfx Voodoo5 5500, в дополнение к своей 3dfx Voodoo4 M4800, которая набрала 4087 баллов в 3DMark2001.

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#voodoo4 m4800
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