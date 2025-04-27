Как сообщает Phoronix, разработчики Linux, такие как Инго Молнар считают, что совместимость достигла такой точки, когда поддержка старых процессоров создает больше проблем с кодовой базой, чем приносит пользы.

В архитектуре x86 имеются различные сложные функции эмуляции оборудования на x86-32 для поддержки старых 32-разрядных процессоров, которые сейчас используются очень немногими людьми с современным ядром Linux.

"Из-за этой совместимости иногда даже возникают проблемы, на решение которых людям приходится тратить время, хотя это время можно было бы потратить на что-то другое." - Инго Молнар разработчик ядра Linux.

Инго Молнар объяснил, что изобретатель и ведущий разработчик Linux Линус Торвальдс также испытывал схожие чувства и желания "оставить поддержку i486 позади". Таким образом прекращение поддержки i486 и i586 может сэкономить 14 104 строки кода в 80 файлах ядра операционной системы Linux.

Разработчики Linux уже рассматривали возможность прекращения поддержки i486 в 2022 году, но только сейчас растущие проблемы похоже привели к тому, что эти пожелания наконец-то были выполнены. Например поддержка 386 была удалена из ядра Linux в 2012 году.