Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Разработчики Linux хотят прекратить поддержку Pentium и 486
Как сообщает Phoronix, разработчики Linux, такие как Инго Молнар считают, что совместимость достигла такой точки, когда поддержка старых процессоров создает больше проблем с кодовой базой, чем приносит пользы.

В архитектуре x86 имеются различные сложные функции эмуляции оборудования на x86-32 для поддержки старых 32-разрядных процессоров, которые сейчас используются очень немногими людьми с современным ядром Linux.

"Из-за этой совместимости иногда даже возникают проблемы, на решение которых людям приходится тратить время, хотя это время можно было бы потратить на что-то другое." - Инго Молнар разработчик ядра Linux.

Инго Молнар объяснил, что изобретатель и ведущий разработчик Linux Линус Торвальдс также испытывал схожие чувства и желания "оставить поддержку i486 позади". Таким образом прекращение поддержки i486 и i586 может сэкономить 14 104 строки кода в 80 файлах ядра операционной системы Linux.

Разработчики Linux уже рассматривали возможность прекращения поддержки i486 в 2022 году, но только сейчас растущие проблемы похоже привели к тому, что эти пожелания наконец-то были выполнены. Например поддержка 386 была удалена из ядра Linux в 2012 году.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#linux #pentium #486
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Секретная гиперзвуковая ракета «Темный орел» успешно стартовала с мыса Канаверал
2
Бета-версия Android Auto 14.3 доступна для загрузки
+
Инсайдер показал мини-флагманы Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus рядом друг с другом
3
Edmunds: Незначительный ремонт Cybertruck стоимостью $100 000 обошёлся в $58 000
3
Casio выпустила ограниченную серию часов G-Shock в коллаборации с художником Mooze
+
Россия примет участие в строительстве Трансафганской железной дороги
+
Xiaomi выпустила вертикальный кондиционер Mijia Fresh Air Pro с HyperOS
+
Samsung в One UI 8 продолжит изменения дизайна, начатые в One UI 7
1
Один из владельцев Tesla Cybertruck засадил свой пикап в грязи, пытаясь проверить его плавучесть
+
Польша готовится подписать контракт с Южной Кореей на поставку подлодок
3
У государственных онлайн-сервисов Украины произошел сбой после прекращения помощи со стороны США
1
Обновленное приложение «Камера» от Xiaomi приносит улучшения по всем направлениям
+
Более 22 минут игрового процесса новой Battlefield попали в Сеть
+
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
+
Видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 оснащены датчиком положения для защиты от провисания
5
Иран представляет новые корветы класса «Шахид Сулеймани»
+
Ни капитана, ни матросов - компания Blue Water Autonomy хочет создать автономные корабли
+
AMD может ограничить или даже отменить выпуск Radeon RX 9060 XT 8 ГБ
2
В Google Translate появится режим изучения языков
+
НАСА испытало устойчивость защитных щитов модуля планируемой космической станции «Орбитальный риф»
+

Популярные статьи

Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
46
Xbox 360 и Freeboot - как обновить прошивку на ретроконсоли
2
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
55
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
В Китае разработали новый тип квантового сенсора для обнаружения подводных лодок
3
В поисках игр для Linux: Alien Blaster, Amoebax, Amphetamine, Angband, Animals, Ardentryst
16
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Новый военный корабль Северной Кореи Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
+
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
+

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:17
У 5070 ДЛСС есть, и такое г как 9070 она не показывает, с ДЛСС обгонит 9070 XT показывая изображение значительно лучше. А ты со своим "Хуанг разводит" сам себя развёл купив карту значительно хуже чем ...
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
Сергей Анатолич
21:06
Отступят. Они всегда отступали когда припекать начинало. Эти упыри смелые такие на словах потому, что не они воюют.
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
Amon Amarth
21:03
Тогда это будет не рельсотрон, а пушка Гаусса, на пару порядков слабее. Трение необходимо, там через снаряд большой ток пропускается в момент выстрела для дополнительного ускорения.
Япония испытала первый в мире корабельный рельсотрон
Сергей Анатолич
21:01
Да хрен с ними с санкциями, зеленский тут нахрен нужен?🤣
Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен 17-й пакет санкций ЕС против России
Chihonya
21:00
А как же божественная 5070 посасывает?))))
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
LastAtlant
21:00
Интересно сделают ли лимит по паспортным 125 ватт или задушат что бы коробочка не летала над столом от потока турбины)
Китайская PELADN представила мини-ПК YO1 с флагманским чипом AMD и 128 ГБ ОЗУ
Сергей Анатолич
20:58
Ну, во первых: кто вам сказал, что афганскую войну СССР проиграл? Войска были выведены боевым строем с поднятыми знамёнами. В Афганестане была оставлена подготовленная для сражений с маджахедами армия...
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
Маэстро
20:57
ухахаххаах ++++++
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
Workshop
20:57
50 кадров при ФГ - это просто ор....
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered тормозит даже на мощных ПК
dimkahon
20:24
Красноперые, ваши коменты про "8 Гб в 2К25-м мало везде"? Или "не, ща это норм"? Ох, цирк!
Nvidia RTX 5060 выйдет 19 мая — всего днём позже AMD RX 9060 XT, у которой тоже будет 8 Гбайт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем