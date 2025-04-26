Ведущий дизайнер Subnautica 2 поделился новыми подробностями предстоящего запуска раннего доступа к игре о выживании под водой в видеоролике для разработчиков.

Subnautica 2 была анонсирована прошлой осенью с первым трейлером и призвана продолжить популярные предшественники Subnautica 2018 года и Subnautica: Below Zero 2021 года. Теперь появился новый признак жизни в виде видеоролика разработчиков, который должен дать старт фазе раннего доступа, котороя запланированя "позже в этом году". Также появились новые превью самой игры.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В этом видео ведущий дизайнер студии разработки Энтони Гальегос приглашает новых и постоянных игроков вместе начать путешествие по раннему доступу Subnautica 2. Также показаны первые игровые материалы, включая первые впечатления от кооперативного режима, новой планеты, а также некоторых транспортных средств и существ, которые будут включены в игру.

По словам Гальегоса они взяли все, чему научились из предыдущих игр и применили это в Subnautica 2. Они работают как с ветеранами серии Subnautica, так и "несколькими новыми людьми", так что игроки в надежных руках. Ведущий дизайнер также подчеркивает, что Subnautica 2 станет первой игрой, предлагающей совместную игру с друзьями.

Когда это произойдет, пока не сообщается, а в Steam Subnautica 2 на данный момент можно только добавить в список желаний.