В руководстве, составленном для тестировщиков, Bethesda теперь упоминает категорию «Ультра» в дополнение к «Минимум» и «Рекомендуемым».

Требования к оборудованию значительно возрастают: со стороны ЦП упоминаются Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 7900X, а среди видеокарт упоминается только Geforce RTX 4090 и ни одной Radeon.

Для сравнения: рекомендуемые требования включают Ryzen 5 3600X или Core i5-10600K, а также Radeon RX 6800XT или Geforce RTX 2080. К сожалению Bethesda не раскрывает, какое качество изображения или разрешение достигается при "Рекомендуемых" или "Ультра" требованиях. Также нет информации о том, какую роль здесь играют масштабирующие технологии. Oblivion Remastered включает DLSS 3 с генерацией кадров, FSR 4 для RX 9070 (XT) и FSR 3 с генерацией кадров, а также XeSS.

Bethesda придает особое значение теме SSD. Соответствующее устройство хранения данных обязательно даже для минимальных требований. Oblivion Remastered весом 125 ГБ тоже не маленький. Обещаны разрешение 4K, 60 кадров в секунду, "совершенно новые текстуры, эффекты освещения и улучшения ландшафта". Все "анимации персонажей, заклинаний и оружия, а также динамические эффекты времени суток и погоды" тоже были переделаны.