Как и в случае с программной реализацией трассировки лучей, RADV — это "волшебное средство", которое позволяет использовать новейшие функции на старом оборудовании.

Графический драйвер Vulkan для AMD Radeon (RADV), разработанный в качестве альтернативы официальному графическому драйверу Vulkan от AMD (AMDVLK), впервые позволяет выполнять масштабирование ИИ, для которого требуются ускорители ИИ графических процессоров с RDNA 4, на графических картах RDNA 3 (GFX11) с использованием эмуляции FP8 и VKD3D Proton под управлением Linux. Компиляция по-прежнему требует относительно высокого уровня знаний, но готовые пакеты вероятно появятся в обозримом будущем.

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Это лишь вопрос времени, когда FSR 4 будет официально реализован в API Proton через VKD3D и затем будет работать на видеокартах RDNA 3 с помощью графических драйверов RADV и программной эмуляции или эмуляции FP8.