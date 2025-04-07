Это видеокарта SFF размером 76 × 127 × 41 мм, оснащенная системой охлаждения, крышка которой полностью вырезана из цельного куска алюминия с помощью фрезерного станка с ЧПУ.

Китайский производитель специализирующийся на изготовлении индивидуальных проектов, в частности компактных видеокарт, а также ограниченных версий AiO, обещает добиться существенно более низких температур графического процессора и памяти благодаря этой концепции. Видеокарта выполненная в корпусе малого форм-фактора (SFF), охлаждается одним осевым вентилятором диаметром 105 мм.

Однако технические характеристики соответствуют серии и используют графический процессор AD104 с 5888 ядрами CUDA и тактовой частотой до 2475 МГц, который поддерживается 12 ГБ графической памяти GDDR6X на 192-битном интерфейсе памяти. Показатель TDP/TGP составляет 200 Вт.

3 × DisplayPort 1.4a и 1 × HDMI 2.1a отвечают за вывод изображения, а один порт 12VHPWR отвечает за питание. Видеокарта выставлена на продажу на китайских площадках электронной коммерции по цене эквивалентной примерно 600 долларам.