С 14 октября Windows 10 больше не будет получать обновления безопасности.

Microsoft рекомендует пользователям сдать старые ПК с Windows 10 в обмен или утилизировать их после окончания поддержки.

Microsoft опубликовала новый документ поддержки, касающийся окончания поддержки Windows 10. Конечно, пользователям следует перейти на Windows 11, если это возможно. Однако если это невозможно с вашим устройством, то все еще работающие ПК следует передать, обменять или утилизировать. Компания также предлагает руководства по покупке нового ПК с Windows 11 и контрольный список для перехода.

Например, пользователи должны убедиться, что Windows 10 обновлена до последней версии. Вам также следует создать резервную копию своих данных либо на внешнем жестком диске, либо в облачном сервисе OneDrive. После резервного копирования ваши данные могут быть удалены, а старый ПК передан другому лицу или утилизирован.

Недавно Windows 11 удалось расширить свою долю рынка. Однако по популярности эта операционная система все еще отстает от своей предшественницы. В марте число пользователей Windows 11 выросло до 42,69 процента. Однако в этом месяце Windows 10 все равно лидировала с показателем 54,20%.