Как следует из названия моделей, существуют 32-дюймовое и 27-дюймовое устройства.

Predator X32 X2 оснащен 31,5-дюймовой (80 см) UHD QD OLED-панелью с разрешением 3840×2160 пикселей, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 240 Гц.

Predator X27U X1 оснащен 26,5-дюймовой WQHD QDOLED-панелью с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Через Display-Port его можно легко переключить на частоту 60 Гц, используя функцию динамической частоты обновления, чтобы снизить энергопотребление.

Оба монитора имеют время отклика 0,03 мс (от серого к серому), оснащены технологией AMD Freesync Premium Pro и соответствуют стандарту VESA Display HDR 400 и 99 процентам цветового пространства DCI-P3. Для подключения устройств используются DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, оба оснащены двумя 5-ваттными динамиками и разъемом для наушников.

Ножки регулируются по высоте, наклону и вращению. Интегрированная технология BlueLightShield Pro помогает снять напряжение с глаз. Спектр функций дополнен режимами "картинка в картинке" и "картинка за картинкой". Ожидается, что Predator X32 X2 поступит в продажу в третьем квартале по рекомендованным розничным ценам от 1199 евро. Predator X27U X1 в том же квартале - по ожидаемой цене 699 евро.