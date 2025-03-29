Европейский магазин пометил это предложение как "B-stock" и не предлагает обмен на модель с полным количеством ROP (Raster Operation Pipelines).

По сравнению с обычным товаром Zotac RTX 5090 Solid OC имеет следующие дефекты: товар имеет следы износа, но полностью функционален, а упаковка товара слегка повреждена. Однако в комплект поставки входят все аксессуары. Кроме того вместо 176 активированных блоков ROP видеокарты имеется всего 168, на что Alternate указывает.

Европейский интернет-магазин предлагает RTX 5090 по все еще высокой цене в 2900 евро. Это означает, что графический процессор стоит всего на 50 евро дешевле самой доступной на данный момент RTX 5090 на рынке - также разогнаной от Zotac. Напоминаем, что рекомендуемая розничная цена Nvidia для RTX 5090 FE составляет 2329 евро. Однако остается под вопросом, найдет ли такая карта много покупателей, поскольку как показали тесты, сокращенное количество блоков ROP может быть причиной заметных потерь производительности.