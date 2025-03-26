Ходят разные слухи об успешности продаж Radeon RX 9070 (XT), но теперь наконец появилось официальное заявление.

Уже 19 марта появился отчет о том, что AMD продала 200 000 единиц новых видеокарт. Буквально через день последовало своего рода опровержение, которое вызвало вопросы. Вполне возможно, что конкретные цифры пока просто не предназначались для публичного обнародования, поскольку AMD не опубликует новые данные до начала мая. Но теперь появились новые заявления о RX 9070 XT от 18 марта в интервью с генеральным директором AMD Лизой Су и менеджером Asus China Тони Ю на китайской видеоплатформе Bilibili.

К счастью видео на английском языке и поэтому его легко понять. В интервью примерно с 9-й минуты Лиза Су рассказывает о разработке архитектуры RDNA-4. Новые архитектуры рассчитаны на долгие годы, и главной целью здесь было найти выгодную цену, чтобы больше игроков чем обычно получили доступ к новой технологии. Конечно она понимает истинных геймеров высокого класса и их ожидания, но многие игроки в конечном итоге не могут позволить себе эти дорогие видеокарты.

Radeon RX 9070 (XT) - это "фантастический успех". Если судить по результатам первой недели продаж, новые карты станут "бестселлером номер один среди всех поколений AMD Radeon". Продажи были в десять раз выше, чем у предыдущих поколений, и покупатели были "очень довольны 9070 XT". В конце Лиза Су подтверждает, что они наращивают производственные мощности для RDNA 4, чтобы больше геймеров получили доступ к недорогим видеокартам.



