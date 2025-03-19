На конференции Nvidia GTC (GPU Technology Conference) 2025 компания Nvidia представила три версии новой профессиональной видеокарты Nvidia RTX Pro 6000 (Blackwell Edition) с 24 064 шейдерными блоками, 752 тензорными ядрами и 188 ядрами трассировки лучей, а также огромным объемом графической памяти GDDR7 в 96 Гигабайт.

Помимо обычной версии "Workstation Edition", также будут доступны версия "Server Edition" и особенно энергоэффективная версия "Max-Q Edition" со значительно более низким TDP. Профессиональный графический ускоритель может потреблять до 600 Вт.

В то время как Nvidia RTX Pro 6000 (Blackwell) в версии Workstation Edition использует охлаждающее решение Geforce RTX 5090 Founders Edition, версии Max-Q и Server Edition оснащены радиальным вентилятором для серверных и стоечных корпусов. Все три версии также предназначены для использования в различных комплексных системах.

Ниже приведены наиболее важные официальные технические характеристики трех профессиональных видеокарт Blackwell с графическими процессорами GB203 в прямом сравнении с Geforce RTX 5090.

Канадский ритейлер Direct Dial уже выставил на продажу обычную версию Nvidia RTX Pro 6000 для рабочих станций по цене, эквивалентной 8300 долларам США до вычета налогов. Данное предложение на данный момент недоступно. С другой стороны Nvidia не объявила цену, что является обычным явлением для профессионального оборудования.