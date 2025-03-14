Если вы хотите оценить красоту этой игры, вам придется соответствующим образом инвестировать в оборудование.

Релиз раннего доступа Inzoi для UE5 запланирован на 28 марта, примерно через две недели. Однако игроки, желающие насладиться игрой с самыми высокими настройками и графической детализацией, должны убедиться, что их ПК может справиться с нагрузкой, а требования к нему высоки, как пояснил разработчик Krafton.

Минимальные и рекомендуемые системные требования для Inzoi уже некоторое время доступны на странице продукта Steam и не слишком высоки. По-настоящему красивая картинка получается только на высоких настройках, поскольку "Inzoi обеспечивает высококачественную графику и реалистичное моделирование городов", которые необходимо просчитывать.

Любому, кто решит приобрести процессор AMD, придется выбрать лучший вариант: Ryzen 7 9800X3D, который в настоящее время является самым популярным и лучшим игровым процессором. Что касается Intel, то здесь должен подойти как минимум Core i7-14700K. Inzoi также является одной из тех игр, которая требует много памяти на всех уровнях, если вы хотите повысить настройки. Для симуляции жизни требуется 16 или 24 ГБ графической памяти, 75 ГБ системной памяти и 32 ГБ оперативной памяти.

Для удовлетворения требований к объему видеопамяти Krafton рекомендует использовать либо Geforce RTX 4080, либо Radeon RX 7900 XTX. Чтобы заранее дать игрокам представление о том, как различные конфигурации системных требований влияют на качество графики, Inzoi записал сравнение на видео.

Кроме того Krafton предложил восемь различных предустановок для четырех конфигураций, которые с одной стороны улучшают графику, а с другой - производительность.