Поскольку видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT трудно найти по рекомендуемой розничной цене.

Компания AMD не предоставила референсный дизайн для Radeon RX 9070 и 9070 XT и договорилась со своими партнерами по производству плат, что они предоставят по крайней мере одну карту по рекомендованной розничной цене. Однако после выхода видеокарт RDNA 4 они были быстро распроданы, и теперь появились обвинения в том, что партнеры AMD спекулируют. Если посмотреть на цены доступных в настоящее время карт, то они значительно выше рекомендуемой розничной цены.

Эта тенденция началась на фоне ажиотажа вокруг криптовалют и пандемии COVID, когда в продаже было мало карт. Одно из обвинений заключается в том, что партнеры делают слишком мало карт с рекомендованной розничной ценой, вынуждая клиентов переходить на более дорогие предложения. Однако есть и обвинения в адрес розничных торговцев, которые любят выставлять карты по рекомендованной розничной цене только тогда, когда их вообще нет в наличии.

AMD пообещала, что видеокарты серий Radeon RX 9070 и 9070 XT снова будут доступны по рекомендуемой розничной цене. Поэтому можно только посоветовать всем набраться терпения.