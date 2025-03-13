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Niko4123
Ролевую экшен-игру Titan Quest 2 можно опробовать бесплатно до воскресенья
Titan Quest 2 предлагает возможность пройти тестирование в Steam и Epic Games с сегодняшнего дня и до воскресенья.

По крайней мере, вы можете подать заявку на получение доступа в Steam и Epic Games.

Перед ранним доступом, который по словам издателя может начаться в середине апреля, "тысячи фанатов" получат возможность ознакомиться с двумя часами игрового процесса, включая битву с боссом. Тестирование завершится в воскресенье в 16:00, так что времени опробовать однопользовательскую альтернативу Diablo останется не так уж много. Системные требования указаны лишь отрывочно, но рекомендуемый объем оперативной памяти в 32 ГБ поражает воображение.

Разработчик Grimlore Games базируется в Мюнхене и известен игрой Spellforce 3, которая вышла в 2017 году и получила восторженные отзывы. Вторая часть Titan Quest - это большая задача для немецких разработчиков, ведь первая часть 2006 года считается настоящим долгоиграющим хитом в жанре экшен-RPG, изданным бывшими ветеранами RTS Age of Empires. Тогдашняя компания Iron Lore снова закрылась в 2008 году, а Crate Entertainment продолжила работу над Grim Dawn и Farthest Frontier.

Titan Quest 1 получила несколько дополнений и юбилейное издание, и теперь спустя 19 лет выходит вторая часть. Игроки снова переносятся в Древнюю Грецию, чтобы сразиться с мистическими монстрами. В комплект входят известные существа из греческой мифологии и первой игры Titan Quest, в том числе ихтианы, кентавры, сатиры, гарпии, сирены, грифоны и многие другие. Среди прочего обещана гибкая система персонажей с собственным классом и дальнейшим развитием на основе сильных и слабых сторон персонажа. Каждый добытый предмет имеет свою функцию, а каждый класс персонажей имеет широкий выбор идеального снаряжения.

Сражения обещают быть сложными, поскольку враги объединяются в фракции, которые работают сообща и объединяют свои уникальные способности. Греческий мифологический мир "создан вручную" и предлагает "с любовью разработанную среду, которая вдохновит вас на исследование как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении". В саундтреке сочетаются традиционная греческая музыка и современные оркестровые элементы.

#titan quest 2
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