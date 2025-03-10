И впервые меньший графический процессор RDNA 4, Navi 44 будет конкурировать с графическими процессорами Blackwell.

Ожидается, что серия Radeon RX 9060 будет выпущена во втором квартале 2025 года, как официально подтвердила AMD.

Сайт VideoCardz утверждает, что получил некоторые технические характеристики от одного из партнеров по производству плат, которые в очередной раз подтверждают, что AMD Radeon RX 9060 XT также будет доступна с двумя объемами памяти. Соответственно, технический паспорт выглядит следующим образом:





* официально не подтверждено

В то время как Radeon RX 9070 XT будет конкурировать с Geforce RTX 5070 Ti, а Radeon RX 9070 будет конкурировать с Geforce RTX 5070, производитель позиционирует предстоящие Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9060 против Geforce RTX 5060 Ti и Geforce RTX 5060 в соответствии с новой номенклатурой.

Во втором квартале, который продлится с 1.04 до 30.06.25 соревноваться будут Radeon RX 9060 (XT) и Geforce RTX 5060 (Ti), а это значит, что меньший графический процессор AMD RDNA 4 Navi 44 GFX1200 также впервые будет конкурировать с небольшими графическими процессорами Blackwell, GB206 и GB207.