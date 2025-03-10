Вероятно она будет ориентирована на сегмент начального уровня и составит конкуренцию GeForce RTX 5050 от Nvidia.

Видеокарты Nvidia RTX 4000 и AMD RX 7000 оставили некоторые пробелы внизу: ниже Geforce RTX 4060 и Radeon RX 7600 предложений не было, по крайней мере на рынке настольных ПК. Однако с появлением последующих поколений - RTX 5000 и RX 9000 - ассортимент по всей видимости снова расширится. Недавно появилась Geforce RTX 5050, а теперь к ним присоединилась и Radeon RX 9050.

Пользователь X @JosefSt42064525 обнаружил RX 9050 и RX 9060 в качестве категории фильтра у мексиканского розничного продавца оборудования DDTECH. Соответствующие записи в розничных магазинах обычно появляются довольно поздно - так что релиз Radeon RX 9050 может быть не так уж и далек. К сожалению ритейлер не предоставляет более подробной информации, поскольку соответствующие продукты еще не представлены в каталоге.

Это в свою очередь позволяет выдвигать самые разные предположения относительно того, с какой конфигурацией оборудования может появиться возможная видеокарта Radeon RX 9050. В любом случае очевидно, что в таких моделях начального уровня придется идти на значительные компромиссы.