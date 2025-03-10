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Niko4123
AMD Ryzen X получит 24 ядра Zen 6 и 160 МБ кэша L3
Вновь циркулируют слухи о будущей микроархитектуре AMD Zen 6 Morpheus и процессорах для настольных ПК серии Ryzen X Medusa Ridge на ее основе.

Будущие процессоры Ryzen, которые будут иметь до 12 процессорных ядер Zen 6 на CCD (Core Complex Die), в будущем должны быть расширены с нынешних 16 до 24 процессорных ядер. Ожидается, что кэш L3, который особенно важен для производительности в играх, также будет расширен с 32 до 48 МБ на CCD при смене поколения.

* официально не подтверждено. ** без 3D V-Cache. *** с 64 МБ 3D V-Cache.

В то время как потенциальный AMD Ryzen 9 X950X (или Ryzen 9 10950X) с двумя CCD и 24 ядрами процессора Zen 6 будет иметь 96 МБ кэша L3 без 3D V-Cache, Ryzen 7 X800X3D (или Ryzen 7 10800X3D) может иметь в общей сложности 112 МБ кэша L3, если особенно быстрый кэш продолжит оставаться на уровне 64 МБ.

Также постоянно звучат разговоры о новом "соединении 2.5D", которое как предполагается обеспечит значительно большую пропускную способность между чипами. Это должно особенно улучшить связь между ПЗС-матрицами, что в свою очередь принесет пользу процессорам с 12, 16 и 24 ядрами и двумя ПЗС-матрицами.


О следующих процессорах Ryzen для настольных ПК и лежащей в их основе архитектуре Zen 6 ходят следующие слухи.


AMD Ryzen X («Medusa») с Zen 6 («Morpheus»)*


Zen 6 Morpheus и Zen 6c Monarch

Ryzen Medusa на базе Zen 6(c)

Новое 2.5D соединение для ПЗС

Профилировщик памяти для DDR5-8000+

Техпроцесы N3E для CCX и N4C для ввода-вывода

До 24 процессорных ядер

До 48 потоков

+10 - 15% IPC

2026+

* официально не подтверждено.


Эти цифры в первую очередь относятся к Ryzen X(3D) - или Ryzen 10000X(3D) - он же Medusa Ridge(X) для настольных ПК, но согласно имеющимся данным на серверах будут установлены еще более мощные ядра и до 160 МБ L3 кэша.

Кажется вполне вероятным, что AMD увеличит количество ядер на ПЗС во всех сегментах и будет стремиться к производству по 3 нм техпроцесу N3 от TSMC. Сообщается, что профессиональные серверные процессоры серии Epyc 9006 Venice используют до 32 процессорных ядер Zen 6c и до 128 МБ кэш-памяти L3 на CCD. Чжанчжунхао теперь подтвердил это через Chiphell.

Это должно позволить создавать процессоры Epyc с числом ядер Zen 6 до 192 или числом ядер Zen 6c до 384. Таким образом, максимальный объем кэша L3 для вариантов на базе Zen 6c Monarch составит до 1536 МБ, тогда как с Zen 6 возможен максимум 768 МБ. Однако возможна и огромная ПЗС-матрица с 32 ядрами.

В то время как настольные преемники AMD Ryzen 9000X Granite Ridge и 9000X3D Granite Ridge-X, как сообщается имеют кодовые названия Medusa Ridge и Medusa Ridge-X, новые мобильные APU Zen 6 могут быть выпущены как Ryzen AI 400 Medusa Point. С другой стороны преемники Ryzen AI Max+ Strix Halo снова продаются под названием Medusa Halo.

Ryzen 9000X Granite Ridge → Ryzen X/10000 Medusa Ridge

Ryzen 9000X3D Granite Ridge → Ryzen X3D/10000X3D Medusa Ridge-X

Ryzen AI Max 300+ Strix Halo → Ryzen AI Max+ 400 Medusa Halo

Ryzen AI 300 Strix Point → Ryzen AI 400 Medusa Point

Поскольку ожидается, что Ryzen X Medusa Ridge выйдет не раньше конца 2026 года, а сама AMD пока не сказала ни слова о Zen 6 Morpheus, ко всем слухам следует относиться с максимальной осторожностью. В очередной раз подтверждено, что сокет AM5 (LGA 1718) будет использоваться и дальше.

#amd #ryzen x
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