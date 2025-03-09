При тестировании видеокарты Geforce RTX 5090 с водяным охлаждением сайтом HardwareLuxx одна из шести линий 12 В спорного разъема 2-го поколения 12VHPWR (12V-2×6) нагрелась более чем до 150° Цельсия.

После своего теста и более детального изучения кабелей и разъема 12 В 2×6 редактор нашел очень четкие слова по этой бесконечной теме, которая в первую очередь связана с Geforce RTX 5090.



"После более тщательного осмотра выяснилось, что кабель и вилка по-прежнему находятся в хорошем состоянии. Но вы можете видеть, что они подверглись термическому воздействию. Я не уверен в этом решении, какую бы форму оно ни приняло." - Андреас Шиллинг HardwareLuxx.

Вскоре после выхода Geforce RTX 5090 известный немецкий профессиональный оверклокер и энтузиаст Роман "der8auer" Хартунг уже провел соответствующие тесты с помощью тепловизионной камеры и также сделал однозначный вывод. Эксперт считает эту вилку "крайне сомнительной".

Роман Хартунг также прекратил свои испытания, поскольку предположил, что по крайней мере блок питания или даже видеокарта сгорят в течение часа. В этом случае также использовался топовый блок питания: современный Corsair AX1600i.