Эта серия является бестселлером как на Amazon, так и в более мелких розничных магазинах.

Две видеокарты RDNA 4 в настоящее время продаются как горячие пирожки. Учитывая, что британский ритейлер Overclockers UK смог продать около 5000 видеокарт только в день старта продаж, нетрудно представить, что творилось в Micro Center. Американский ритейлер сообщил об очередях в магазинах.

Успех Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 естественно имеет и свои недостатки. Хотя AMD обещает поощрять своих партнеров и розничных продавцов поддерживать цены на модели рекомендованные производителем, к сожалению в розничной торговле ситуация иная.

В настоящее время в европейском списке сравнения цен не указана ни одна модель, предлагаемая по фактической рекомендуемой розничной цене. Radeon RX 9070 в настоящее время стоит не менее 724 евро, в то время как самая дешевая модель Radeon RX 9070 XT XFX Reaper стоит целых 878 евро. Бестселлером на Amazon является Pulse 9070 XT, рекомендованная розничная цена которой составляет 999 евро.

Пока AMD пытается стабилизировать цены в рознице, по словам ряда ритейлеров уже ведется закупка следующих партий, которые скорее всего будут несколько дороже. В европейском сравнении цен в настоящее время наибольший интерес у геймеров вызывает видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT.