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Niko4123
Nvidia засветила свою новую модель профессиональной видеокарты RTX Pro 6000 X с 96 ГБ VRAM
Согласно официальным отгрузочным документам.

В то время как геймерам приходится бороться со стагнацией в плане графической памяти, за исключением Geforce RTX 5090, которая имеет 32 Гигабайта, профессионалы в этом поколении вероятно впервые смогут получить до 96 Гигабайт GDDR7 для своих рабочих станций с новой микроархитектурой "Blackwell". Как следует из официальных товаросопроводительных документов таможенного органа, видеокарты уже перевозятся туда и обратно между отделами разработки. Основой нового ускорителя вероятно станет графический процессор GB202, тогда как расширение памяти скорее всего будет реализовано за счет 32×3 ГБ GDDR7.

Nvidia перемещает две новые топовые модели профессиональных видеокарт между двумя своими филиалами: Nvidia RTX Pro 6000 X и Nvidia RTX Pro 6000 текущего поколения "Blackwell" с 96 ГБ и 48 ГБ графической памяти GDDR7. Сообщается, что топовая модель будет основана на GB202-870, который может стать полной версией крупнейшего графического процессора Blackwell со 192 вычислительными блоками и 24 576 шейдерными блоками, а также 768 тензорными ядрами. Сообщают, что TDP составляет 600 Вт.

Информация о листинге в торговой базе данных NBD Data ранее поступила от @harukaze5719 через службу коротких сообщений X. Помимо топовой модели Nvidia RTX Pro 6000 X, которая имеет 96 ГБ графической памяти GDDR7 на 512-битной шине памяти, также указана Nvidia RTX Pro 6000 с 48 ГБ графической памяти GDDR7 и 384-битной шиной.

В этом году ожидается выход преемника видеокарты Omniverse - Nvidia L40S, которая также имеет 48 ГБ графической памяти. Все профессиональные решения будут переведены с Аda Lovelace на Blackwell .

Ожидается, что Nvidia официально представит свои будущие профессиональные решения на конференции по технологиям графических процессоров GTC, которая пройдет с 17 по 21 марта 2025 года в Сан-Хосе Калифорния.

#nvidia #rtx pro 6000 x
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